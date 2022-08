Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos prépare une opération colossale pour Fabian Ruiz

Publié le 8 août 2022 à 08h30 par Amadou Diawara mis à jour le 8 août 2022 à 09h03

Après Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos aimerait que Fabian Ruiz rejoigne le PSG pour renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier lors de ce mercato estival. Mais alors que le club de la capitale n'aurait pas de ressources illimitées, le conseiller football parisien aimerait inclure un joueur dans la transaction. Ainsi, des joueurs tels qu'Abdou Diallo ou encore Keylor Navas pourraient débloquer l'opération Fabian Ruiz.

Tout juste arrivé au PSG, Luis Campos n'a pas chômé depuis son arrivée. En effet, le nouveau conseiller football parisien a déjà bouclé quatre transferts, à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Et il ne compterait pas en rester-là cet été. Malgré les signatures de deux milieux de terrain, Luis Campos voudrait toujours renforcer ce secteur de jeu au PSG. Et pour remplir cette tâche, le dirigeant parisien aurait relancé la piste menant à Fabian Ruiz. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le pensionnaire de Naples est une piste de longue date du PSG. Toutefois, cette opération ne serait pas simple à boucler pour le club rouge et bleu.

Un échange entre Fabian Ruiz et Keylor Navas ?

Alors que Fabian Ruiz ne devrait pas prolonger son contrat - qui court jusqu'au 3 juin 2023 - avec le Napoli, le PSG de Luis Campos serait prêt à sauter sur l'occasion et à boucler un transfert dès cet été. Toutefois, l'écurie parisienne pourrait être trop courte financièrement pour mener à bien cette opération.

Un chassé-croisé entre Abdou Diallo et Fabian Ruiz ?

D'après les indiscrétions de L'Equipe , le PSG ne disposerait pas d'une enveloppe XXL pour son mercato, et les montages réalisés pour les transferts d'Hugo Ekitike et de Renato Sanches le prouvent. Ainsi, Luis Campos aurait une idée en tête pour pouvoir boucler le transfert de Fabian Ruiz à moindre cout. En effet, comme l'a indiqué le média français, le conseiller football du PSG penserait à inclure un joueur dans la transaction, et ce, pour baisser le prix de vente du Napolitain, et dans le même temps se débarrasser d'un élément non essentiel de l'effectif de Christophe Galtier.

Un autre joueur inclus dans le deal pour le transfert de Fabian Ruiz ?