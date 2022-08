Foot - Mercato - PSG

Campos met les bouchées doubles pour se séparer d’un indésirable

Publié le 13 août 2022 à 17h45 par Jules Kutos-Bertin

Placé sur la liste des transferts par le PSG, Ander Herrera intéresse grandement l’Athletic Bilbao, son ancien club. Cependant, pour quitter Paris, l’international espagnol devrait résilier son contrat. Pour le moment, les négociations n’ont pas abouti, même si le PSG attend que le joueur accepte la dernière offre.

A moins de trois semaines de la fin du mercato, le PSG va devoir passer la vitesse supérieure s’il veut un effectif réduit d’ici début septembre. Christophe Galtier l’a annoncé, il va encore diminuer le nombre de joueurs au cours des séances. Plusieurs indésirables sont amenés à quitter le club, à commencer par Ander Herrera.

Le PSG n’en veut plus

Le milieu espagnol n’entre plus dans les plans de Christophe Galtier. S’il a eu du temps de jeu pendant l’ère Pochettino, Ander Herrera sait que le PSG ne compte pas sur lui et qu’un départ serait l’idéal pour retrouver des minutes. L’Athletic Bilbao le suit avec attention et tente de le convaincre de revenir en Espagne.

Ander Herrera est exigent