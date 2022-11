Mercato - PSG : Campos est sous pression pour l’avenir de Messi

Pierrick Levallet

Alors qu'il dispute la Coupe du monde au Qatar avec l'Argentine, Lionel Messi voit son avenir être un sérieux sujet de discussion au PSG. Le club de la capitale espère pouvoir le prolonger. Mais La Pulga pourrait être tenté par un nouveau défi en MLS. David Beckham aurait d'ailleurs prévu de mettre le paquet pour faire venir la star de 35 ans à l'Inter Miami. Mais pour le moment, le PSG refuse d'y croire.

À 35 ans, Lionel Messi fait encore l’objet de plusieurs convoitises sur le marché. Alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l’Argentin verrait le FC Barcelone tout tenter pour le rapatrier. De l’autre côté, l’Inter Miami pousserait pour devancer ses concurrents. Le PSG, lui, espère pouvoir convaincre Lionel Messi de prolonger. Le septuple Ballon d’Or ne prendra aucune décision avant la fin de la Coupe du monde. Mais cela n’a pas empêché l’Inter Miami de passer à l’action comme le rapporte le Times . Certains échos ont même évoqué un accord presque trouvé entre les deux parties. Mais le PSG refuse d’y croire.

Un rapprochement entre Messi et l'Inter Miami ? Le PSG n'y croit pas

À en croire les informations de CBS Sports , la direction du PSG aurait totalement rejeté les allégations comme quoi Lionel Messi se rapprocherait de l’Inter Miami. Le club de la capitale n’a pas encore abdiqué pour la prolongation du septuple Ballon d’Or. De plus, La Pulga ne devrait prendre aucune décision pour son avenir avant la fin du Mondial au Qatar. Luis Campos et le PSG essayeraient de se rassurer comme ils peuvent. Mais de son côté, David Beckham mettrait le paquet pour attirer Lionel Messi à l’Inter Miami.

Beckham a des arguments pour convaincre Messi