PSG : Campos est prévenu, ça va bouger pour ce transfert à 20M€

Publié le 27 juillet à 10h00 par Arthur Montagne

Après avoir bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs, le PSG espère désormais dégraisser. Et le temps presse puisqu'il ne reste plus qu'un mois sur le mercato. Malgré tout, ça pourrait bouger dans les prochains jours, notamment du côté du milieu de terrain où Leandro Paredes est toujours la priorité de la Juventus qui pourrait prochainement passer à l'action.

Cet été, le PSG a déjà renforcé son effectif en recrutant trois nouveaux joueurs à savoir Vitinha, qui a débarqué pour 41,5M€ en provenance du FC Porto, Hugo Ekitike, prêté par le Stade de Reims, et Nordi Mukiele dont le transfert en provenance du RB Leipzig a été officialisé mardi. Désormais, l'un des chantiers de Luis Campos sera de dégraisser son effectif. En effet, après Alphonse Areloa, transféré définitivement à West Ham, et Marcin Bulka, dont l'OGC Nice a levé l'option d'achat, le PSG espère accélérer dans ce domaine très prochainement.

Galtier attend des départs

C'est effectivement ce qu'expliquait Christophe Galtier il y a quelques jours. « On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire [...] on partira cette saison avec 21 joueurs de champ et quelques jeunes. Les grands clubs qui performent au très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif d'expérience et de qualité », assurait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Au milieu de terrain, ça va dégraisser

Dans cette optique, c'est notamment au milieu de terrain que ça devrait bouger prochainement. Georginio Wijnaldum serait effectivement proche de rejoindre l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. José Mourinho adore le profil de l'international néerlandais et le club romain discute avec le PSG depuis plusieurs jours. La presse italienne assure que les négociations sont d'ailleurs bien engagées dans ce dossier. Mais ce n'est pas le seul milieu de terrain proche du départ.

Paredes à la Juve, ça va s'accélérer