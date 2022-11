Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos avait vu arriver cet échec colossal

Publié le 12 novembre 2022 à 07h00

Axel Cornic

Milan Skriniar, grande priorité de Luis Campos selon nos informations, ne devrait pas débarquer au Paris Saint-Germain cet hiver. La presse italienne annonce en effet une prolongation de contrat imminente pour le Slovaque, qui devrait devenir l’un des plus gros salaires de l’Inter. Une information qui ne semble pas surprendre du côté du PSG...

Il était censé être l’énorme coup défensif de Luis Campos. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A à son poste, Milan Skriniar a été tout proche de rejoindre le PSG lors du dernier mercato. Finalement, l’inflexibilité de l’Inter a tout fait capoter et finalement, le Slovaque pourrit bien s'éloigner définitivement de Paris.

Mercato - PSG : Campos trahi par Skriniar ? https://t.co/sqO5U2joSG pic.twitter.com/1zv4Ndq0G8 — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Skriniar va prolonger à l’Inter

Les dernières annonces des médias italiens ne doivent pas satisfaire le PSG. Ils sont plusieurs à annoncer une prolongation de Milan Skriniar avec l’Inter, ce qui mettrait un sacré coup aux espoirs de Luis Campos. La Gazzetta dello Sport explique même qu’un accord serait imminent, avec Skriniar qui aurait donc vraiment oublié le PSG.

Campos avait vu l’échec arriver

Le quotidien italien nous apprend ce vendredi qu’au sein du club parisien, on ne serait pas vraiment surpris de l’issue de ce dossier. Luis Campos aurait en effet senti le vent tourner depuis plusieurs semaines déjà et n’aurait donné plus aucun signe de vie auprès du clan Skriniar, commençant à activer d’autres pistes pour trouver les renforts défensifs dont le PSG a tant besoin.

Désormais, quel défenseur pour le PSG ?

Mais qui pourrait faire oublier Milan Skriniar ? En Italie, on a récemment parlé d’un certain intérêt pour Gleison Bremer, qui n’est pourtant pas l’objectif le plus accessible. Le Brésilien a en effet rejoint la Juventus il y a seulement quelques mois et un départ ne semble donc aucunement au programme. Pierre Kalulu a également été une piste très appréciée au sein du PSG, mais là encore Campos a été trop lent, puisqu’il aurait prolongé avec l’AC Milan.