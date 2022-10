Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a trouvé le successeur de Mbappé, Messi multiplie les appels du pied

Publié le 24 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

La bombe a été lâchée il y a quelques jours maintenant : remonté contre la direction du PSG, Kylian Mbappé pourrait envisager de faire ses valises dès le prochain mercato estival. Cela serait alors une perte terrible pour le club de la capitale qui devra trouver un remplaçant au Français. Luis Campos étudierait déjà la question et aurait notamment coché le nom de Lautaro Martinez. Et pour recruter le buteur de l’Inter Milan, le PSG pourrait bien bénéficier de l’aide d’un certain Lionel Messi.

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait jusqu’en 2024 avec le PSG, avec une année supplémentaire en option. Mais voilà que le natif de Bondy pourrait faire ses valises dès l’été prochain. En effet, les informations se sont multipliées à ce sujet : Mbappé serait remonté contre sa direction. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, l’un des points sensibles concerne la prime à la signature de Kylian Mbappé suite à sa prolongation. Alors qu’un transfert à l’été 2023 pourrait bien se profiler, la question de la succession du Français revient de plus en plus sur la table.

Mercato - PSG : Campos voulait satisfaire Mbappé, mais il a été bloqué par une clause à 120M€ https://t.co/06UqhzlOE6 pic.twitter.com/GDj9RbqxeM — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Lautaro Martinez entre le PSG et l’Inter Milan

Qui pourrait alors venir remplacer Kylian Mbappé au PSG ? De nombreux noms circulent à ce sujet. L’option Lautaro Martinez a notamment été évoquée en Italie. Aujourd’hui à l’Inter Milan, l’Argentin lâchait d’ailleurs récemment une grande à propos de son avenir : « Je suis heureux ici, j’ai un long contrat et je ne pense qu’à l’Inter. J’espère pouvoir devenir une légende de ce club ».

Lionel Messi joue les VRP ?

Il n’empêche que le PSG disposerait d’un énorme atout pour convaincre Lautaro Martinez de venir au Parc des Princes. Et cet atout se nomme Lionel Messi. Alors que La Pulga réclamait déjà l’arrivée de son compatriote au FC Barcelone, c’est finalement au PSG que les deux Argentins pourraient être réunies. Et tandis que le nom de Lautaro Martinez circule donc à Paris, certains gestes de Messi ne passent pas inaperçus. Il y a quelques jours, le septuple Ballon d’Or avait déjà liké un post du buteur de l’Inter Milan suite à son but face au FC Barcelone. Lionel Messi vient de remettre celui après la performance de son coéquipier en sélection contre la Fiorentina.