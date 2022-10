Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a tenté un gros coup avec un compatriote de Neymar

Alors que le PSG s’est considérablement renforcé au milieu cet été, certains dossiers n’ont pas pu aboutir. A l’époque, Leonardo avait tenté d’attirer Bruno Guimaraes, l’ancien joueur de l’OL. Finalement, l’international brésilien a préféré filer du côté de Newcastle alors que la Juventus et le Real Madrid étaient aussi sur les rangs.

Avec les départs de Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Xavi Simons ou encore Ander Herrera, le PSG n’avait d’autre choix que de se renforcer au milieu. Dès son arrivée, Luis Campos s’est focalisé sur ce secteur de jeu et a bouclé les arrivées de Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches et Carlos Soler.

Mais le PSG ne souhaite pas s’arrêter là. Même si Vitinha réalise un très bon début de saison, le club de la capitale sait qu’il doit étoffer son effectif et plusieurs dossiers sont déjà travaillés en coulisses. Et même si Campos a fait venir quatre joueurs, il y a eu certains échecs, dont un qui date de l’époque Leonardo.

All yours #nufc Bruno's Newcastle project claim as Real Madrid and Juventus left frustrated https://t.co/Gf2I78ItRi