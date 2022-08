Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a fixé le prix de Kalimuendo

De retour au PSG après un second prêt convaincant au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a eu l'occasion de montrer ses qualités durant la tournée de pré-saison au Japon. Plusieurs clubs le courtisent et Luis Campos les auraient informés du montant qu'il faudra débourser. Cependant, Christophe Galtier aimerait conserver son jeune attaquant.

Arnaud Kalimuendo attise les convoitises. Le prometteur attaquant du PSG intéresse en Angleterre et en France. Luis Campos ne serait pas contre sa vente et aurait fixé le prix qu'il faudra débourser pour le recruter. Mais Christophe Galtier souhaite que Kalimuendo reste à Paris.

PSG have told Leeds they value Kalimuendo at £22m. Growing interest, including from Stade Rennais. Campos happy to sell now, but Galtier not as content. He likes Kalimuendo and has forged a strong early relationship with him. Galtier would prefer Icardi goes then club assess.