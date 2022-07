Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a encore une carte à jouer pour ce crack de Ligue 1

Publié le 1 juillet 2022 à 23h30 par Baptiste Lefilliatre

Suivi de près par le Paris Saint Germain, Hugo Ekitike (Stade de Reims) maintient le suspens quand à son avenir. Alors que Newcastle aurait trouvé un accord avec le club champenois pour s’octroyer les services de l’attaquant tricolore, ce dernier n’aurait toujours pas dit oui pour rejoindre les Magpies.

Toujours en quête de la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint Germain veut se donner tous les moyens possibles pour triompher sur la scène française et européenne. Cela se traduit par la récente nomination de Luis Campos en tant que conseiller football. D'ailleurs, le Portugais serait déjà au travail pour renforcer l’effectif parisien. Dans le secteur offensif, le club de la capitale serait intéressé par le profil d’Hugo Ekitike, auteur d’une saison pleine de promesses avec le Stade de Reims.

Transferts - PSG : Pochettino, Blanc… L’addition commence à être salée pour QSI https://t.co/7VzE3ZUkXb pic.twitter.com/Lr04M7LpXY — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Une concurrence féroce sur le dossier

Si Paris aurait fait part de son intérêt pour Hugo Ekitike (20 ans), c’est bel et bien Newcastle qui aurait pris les commandes sur ce dossier. Déjà intéressés par Ekitike lors du mercato hivernal en janvier dernier, les Magpies seraient repartis à l’assaut dès l’ouverture de la fenêtre estivale, et seraient parvenus à trouver un accord avec le Stade de Reims pour son transfert. Mais le dossier ne cesse de trainer…

Hugo Ekitike prend son temps pour sceller son avenir

Même si l’accord entre Reims et Newcastle daterait d’il y a plusieurs semaines, Hugo Ekitike n'est toujours pas officiellement un joueur des Magpies , loin de là. En effet, selon les informations de RMC Sport , l’attaquant, qui ne semble pas vraiment vouloir partir en Angleterre, voudrait prendre son temps afin de choisir la meilleure décision pour son avenir. Comme le précise RMC Sport , le tricolore serait courtisé par plusieurs équipes, mais pour l’instant, seul le club anglais se serait mis d’accord avec le Stade de Reims.

Hugo Ekitike finalement parti pour rester à Reims ?