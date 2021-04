Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme très sérieusement pour Neymar !

Publié le 8 avril 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que son contrat actuel expirera le 30 juin 2022, Neymar est bel et bien sur le point de parapher un nouveau bail avec le club de la capitale.

Le feuilleton dure depuis maintenant de longues semaines, mais tout indique que Leonardo touche au but avec Neymar. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé ce jeudi, tout est calé entre le club parisien et l’international brésilien dans l’optique de sa prolongation pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026. L’officialisation de la nouvelle est maintenant imminente et n’est plus qu’une question de jours, le PSG souhaitant simplement trouver le meilleur timing pour effectuer la grande annonce.

La prolongation de Neymar est bouclée !