Mercato - PSG : Ça se confirme pour le transfert de William Saliba

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec Arsenal, William Saliba susciterait l'intérêt du PSG de Christophe Galtier, et ce, malgré son passage à l'OM. Toutefois, les Gunners de Mikel Arteta s'activeraient pour boucler la prolongation du crack français de 21 ans au plus vite. Et ils seraient plutôt confiants sur ce dossier.

Alors qu'il a fait forte impression à l'OM, William Saliba a réussi à convaincre Mikel Arteta de miser sur lui cette saison. Tout comme le coach d'Arsenal, le PSG aurait été séduit par les performances récentes de l'international français. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon œil l'idée de boucler le transfert de William Saliba. D'autant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2024.

🚨 EXCLUSIVE 🚨🔴 Arsenal are optimistic about the contract situation of both William Saliba and Bukayo Saka.There's nothing concrete with any other clubs as of now 👀Full story 👇👇