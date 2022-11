Mercato - PSG : Ça se confirme pour l’avenir du Qatar au PSG

Thibault Morlain

A mesure que la Coupe du monde 2022 se rapprochait, des questions se multipliaient concernant l’avenir du Qatar à la tête du PSG. Il était alors question d’un possible désengagement de la part de QSI. Il n’en serait finalement rien. Bien qu’un pourcentage du club de la capitale pourrait être cédé par les Qataris, un départ total ne serait absolument pas prévu.

Depuis 2011, QSI est à la tête du PSG. Mais des questions se posent concernant l’avenir du Qatar. Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi avait alors mis les choses au point. Le président du PSG avait ainsi écarté une vente totale du club, ouvrant cependant la porte à l’arrivée d’un actionnaire minoritaire : « On a acheté le club 70M€, aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d'euros. On a différentes offres. (...) On a eu une offre de plus de 4 milliards d'euros. Mais nous n'allons pas vendre. Mais pourquoi pas un petit pourcentage. Nous allons y réfléchir, nous avons plusieurs offres ».

PSG : QSI prêt à quitter le Parc des Princes ? Voilà les options envisagées https://t.co/csD4oAdUJD pic.twitter.com/wadVHhcZ2u — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

15% du PSG vendus en 2023 ?

A quoi faut-il alors s’attendre pour l’avenir du Qatar au PSG ? Ce mercredi, L’Equipe a apporté des éléments de réponse. Et dans un premier temps, le quotidien sportif a confirmé l’arrivée d’un nouvel actionnaire, à hauteur de 10-15%, dans les mois à venir. Les discussions avancent en coulisses et cela pourrait alors aboutir lors du premier semestre de l’année 2023.

Le Qatar ne compte pas partir