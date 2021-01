Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour la prolongation de Neymar !

Publié le 10 janvier 2021 à 18h10 par La rédaction

Véritable priorité pour le PSG, la prolongation du contrat de Neymar est un dossier qui devrait très rapidement être amené à évoluer. Une première offre devrait être transmise d'ici peu.

Quelques mois seulement après que Neymar ait affiché sa volonté de retourner du côté du FC Barcelone, la tendance semble s'être radicalement inversée. Le Brésilien, qui est désormais pleinement épanoui au PSG, laisse la porte ouverte à une prolongation de son contrat qui s'étend déjà jusqu'en 2022. Depuis plusieurs semaines, les discussions sont lancées entre Leonardo et Neymar et les derniers échos à ce sujet seraient positifs pour le PSG. Comme l'a dévoilé Téléfoot , Leonardo ferait bien de ce dossier une priorité et devrait transmettre une première offre concrète à Neymar. Un acte qui prouve l'optimisme du clan parisien, d'autant plus que l'avancée de la prolongation du joueur de 28 ans est confirmée de l'autre côté des Pyrénées.

La prolongation de Neymar ? Une certitude pour le PSG

Du côté de la presse espagnole, les échos sont similaires à ceux évoqués dans l'hexagone : Neymar va prochainement recevoir une offre du PSG selon le journaliste Pipe Sierra. En pourparlers depuis quelques mois avec le joueur, le club de la capitale serait sûr que son contrat sera prolongé. Leonardo pourrait donc offrir à Mauricio Pochettino une première prolongation de poids pour son effectif, en attendant de se pencher sur l'avancée du dossier Mbappé.