Mercato - PSG : Ça se complique pour ce joueur de Mourinho…

Publié le 22 décembre 2020 à 1h45 par Th.B.

Ayant tenté à plusieurs reprises de recruter Dele Alli cet été, le PSG pourrait revenir à la charge lors du mercato hivernal. Mais la concurrence serait rude. Explications.

Faute de moyens nécessaires, le PSG n’est pas parvenu à investir en conséquence sur le marché des transferts et a dû se contenter de prêts en grande majorité, à l’exception de Rafinha Alcantara qui a été libéré par le FC Barcelone. En fin de mercato, Leonardo aurait tenté à trois reprises, selon The Daily Telegraph , à trouver un accord avec Tottenham pour le prêt payant de Dele Alli. L’indemnité du prêt que le PSG était prêt à formuler se serait élevée à 7M€. Daniel Levy n’aurait pour sa part, pas été emballé par l’idée de prêter le milieu offensif de 24 ans et aurait ainsi refusé les offres du PSG. Cependant, la donne pourrait avoir changé et un prêt serait d’actualité désormais pour l’international anglais. De quoi permettre au PSG de parvenir à ses fins ? Pas forcément.

L’AS Monaco ne serait pas l’unique obstacle du PSG pour Alli…