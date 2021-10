Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’annonce légendaire pour la succession de Mbappé !

Publié le 20 octobre 2021 à 19h45 par A.C.

Avec Kylian Mbappé qui se rapproche dangereusement d’un départ du Paris Saint-Germain, Leonardo multiplie les pistes pour le remplacer.

Si au sein du Paris Saint-Germain on clame haut et fort ne pas envisager un départ de Kylian Mbappé, le temps passe et un accord ne semble toujours pas être en vue. Dans seulement quelques semaines, le Français pourra d’ailleurs négocier avec le club de son choix et en cas de départ, le PSG devra se faire trouver prêt. Dès aout dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que les dirigeants parisiens ont un faible pour Erling Haaland, mais une autre piste a récemment fait surface en Italie. Leonardo en pincerait en effet pour Dušan Vlahović, qui est en train d’exploser à la Fiorentina et qui devrait être vendu cet hiver ou au plus tard l’été prochain.

La Fiorentina réclame entre 80 et 90M€