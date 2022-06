Mercato - PSG : Ça repart de plus belle pour ce crack de Ligue 1 suivi par Campos

Foot - Mercato - PSG

Arrivé au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos aimerait attirer Hugo Ekitike vers Paris cet été. Toutefois, le crack de Reims serait toujours promis à rejoindre Newcastle. En effet, les Magpies auraient relancé les hostilités avec l'agent d'Hugo Ekitike, et leurs derniers échanges auraient été positifs.

Véritable révélation de la Ligue 1 cette saison, Hugo Ekitike aurait tapé dans l'oeil du PSG. En effet, Luis Campos - qui vient de rejoindre le club parisien en tant que conseiller football - verrait d'un bon oeil l'idée de recruter le jeune talent du Stade de Reims. Toutefois, Hugo Ekitike (19 ans) serait toujours destiné à rejoindre Newcastle cet été.

New, positive contact between Hugo Ekitike’s agent and Newcastle. Deal back on track after agreement in place with Reims, but waiting on agent side. ⚪️⚫️ #NUFCThe injury wasn’t as bad as first though. Newcastle are on it with player’s camp - this week expected to be important.