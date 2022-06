Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe déjà pour l'avenir de Neymar

Publié le 25 juin 2022 à 11h30 par Hugo Ferreira

Il est difficile de dire de quoi sera fait l’avenir de Neymar. Malgré ses blessures et ses performances en demi-teinte cette saison, il n’est pas certain que le PSG va tenter de se débarrasser de lui. Toutefois, cela reste une hypothèse à prendre en compte. Les agents du Brésilien auraient déjà commencé à recherche une destination pour leur joueur, et l’auraient proposé à la Juventus. Direction alors Turin pour Neymar ?

Le bilan de l’aventure de Neymar est pour le moment mitigé. Sur le terrain, l’international brésilien est pourtant un joueur clé du Paris Saint-Germain, lui qui a inscrit 100 buts et délivré 60 passes décisives en 144 rencontres. Seulement, le problème est tout autre. En effet, le joueur de 30 ans a subi de longues blessures lors de chacune des 5 saisons qui sont passées depuis son arrivée, une situation qui déplait aux supporters du PSG. Certains réclament le départ de l’ailier, et leur vœu pourrait être exaucé prochainement, puisqu’une porte de sortie aurait été trouvée.

Les agents de Neymar l’ont proposé à la Juventus

L’avenir de Neymar semble incertain, mais il pourrait bien rebondir du côté de l’Italie. C’est en tout cas ce que révèle AS . Les agents de l’international brésilien seraient à la recherche d’un point de chute. Ces derniers seraient même déjà passés à l’attaque puisqu’ils auraient proposé les services du joueur de 30 ans à la Juventus. Après deux saisons conclues par une 4ème place au classement de Serie A et trois éliminations consécutives lors des 8èmes de finale de Ligue des Champions, les Bianconeri souhaitent se renforcer et pourraient être intéressés à l’idée d’accueillir l’attaquant du Paris Saint-Germain. Cependant, un détail bloquerait ce transfert pour le moment.

Le salaire de Neymar est trop élevé