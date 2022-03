Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Cristiano Ronaldo prend forme ?

Publié le 11 mars 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 11 mars 2022 à 18h03

Après avoir recruté Lionel Messi l’été dernier, le PSG pourrait bien accueillir Cristiano Ronaldo dans ses rangs. Alors que tout ne passe pas comme prévu pour le Portugais à Manchester United, sa relation avec Ralf Rangnick pourrait engendrer son départ lors du prochain mercato estival. L’attaquant de 37 ans doit encore trancher pour son avenir.

L’été dernier, le PSG avait frappé un énorme coup en recrutant Lionel Messi, libre de tout contrat après l’échec des négociations avec le FC Barcelone. Et lors du prochain mercato estival, le club de la capitale pourrait réaliser une chose dont beaucoup de fans de football rêvent. Selon la presse britannique, un intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo serait d’actualité. L’attaquant de 37 ans pourrait être associé à la Pulga dès la saison prochaine. Moins d’un an après son retour à Manchester United, le Portugais pourrait quitter les Red Devils cet été. La saison du quintuple Ballon d’Or en Premier League ne se passerait pas comme prévue. Et plusieurs choses l’irriteraient au sein de Manchester United.

Le courant ne passe plus entre Ronaldo et Rangnick

Selon le Daily Mail , Cristiano Ronaldo n’aurait pas spécialement apprécié le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer pour laisser place à un entraîneur intérimaire dès le mois de novembre. De plus, le courant ne passerait pas spécialement bien entre l’attaquant de 37 ans et Ralf Rangnick, qui deviendra consultant pour Manchester United cet été. De gros doutes seraient en train d’apparaître en interne concernant la présence de Cristiano Ronaldo dans le vestiaire mancunien la saison prochaine. De son côté, Ralf Rangnick ne se soucierait pas vraiment des états d’âme du Portugais.

Ronaldo doit encore prendre sa décision pour son avenir