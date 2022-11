Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe entre le Qatar et le clan Mbappé !

Publié le 15 novembre 2022 à 16h30

Arthur Montagne

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, un différend financier est à l'origine des tensions entre le PSG et Kylian Mbappé. Un différend visiblement réglé, mais qui en dit long sur les difficultés économiques du club de la capitale qui n'avait pas versé une partie de la prime à la signature de l'attaquant français au mois de septembre.

En mai dernier, après un très long feuilleton, Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat au PSG. Afin de devancer le Real Madrid, les Parisiens ont sorti le grand en offrant à leur attaquant le plus gros contrat de l'histoire du sport. L'international français pourrait ainsi toucher 630M€ s'il honore ses trois années de contrat, sachant que la dernière est en option et à la seule discrétion du joueur. Néanmoins, ce nouveau bail est également source de tensions en interne.

Le différend financier entre Mbappé et le PSG révélé le 21 octobre par @le10sport est confirmé par @lequipe aujourd’hui ✅💪🏼https://t.co/DzDkyq8ijL — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 15, 2022

Un versement de prime oublié ?

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la source des récentes tensions entre le PSG et Kylian Mbappé n'est autre que l'absence du paiement de l'un des trois versements de sa prime à la signature, au mois de septembre. C'est pour cela que l'attaquant français a réclamé son départ dès le mois de janvier. Une information confirmée par L'EQUIPE dans ses colonnes ce mardi. Néanmoins, le quotidien assure que tout est rentré dans l'ordre entre temps, mais le ton est visiblement en interne.

Le clan Mbappé a affiché sa colère