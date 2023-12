Mercato - PSG : Ça bouge pour éviter la catastrophe

Amadou Diawara

Lorsque la saison 2023-2024 a démarré, sept joueurs du PSG étaient dans la dernière année de leur contrat. Alors que Presnel Kimpembe vient de prolonger, ils ne sont plus que six à pouvoir partir librement et gratuitement le 1er juillet. Afin d'éviter ce scénario catastrophe, le PSG serait passé à l'action pour Alexandre Letellier et Ethan Mbappé.

Six joueurs du PSG sont en fin de contrat le 30 juin

En effet, le PSG a officialisé la prolongation de Presnel Kimpembe le 20 décembre, et ce, jusqu'au 30 juin 2026. Et après l'international français, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait prévu de renouveler les contrats de deux autres joueurs : Alexandre Letellier et Ethan Mbappé.

Letellier et Ethan Mbappé bientôt prolongés ?