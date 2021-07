Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Buffon, Beckham... Ce constat accablant sur Sergio Ramos !

Publié le 6 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos devrait s'engager avec le PSG. Un choix qui ne fait pas l'unanimité.

Conscient de l'opportunité qui se présentait avec Sergio Ramos, le PSG a décidé de ne pas la laisser filer et devrait annoncer son arrivée dans les prochaines heures. Une recrue d'envergure compte tenu de la dimension du défenseur espagnol dans le football européen. Toutefois, le journaliste Dominique Grimault rappelle que par le passé, le PSG a également tenté ce genre d'opérations avec Daniel Alves, Gianluigi Buffon ou encore David Beckham. Sans grand succès.

«On a eu Alves, Buffon ou Beckham. Cela s’inscrit dans ce registre»