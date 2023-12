Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour le transfert de cette star de Ligue 1

Benjamin Labrousse

Faisant partie des grands défenseurs de Ligue 1, Jean-Clair Todibo impressionne du côté de l’OGC Nice. International Français, l’ancien joueur du Barça attise les convoitises des plus grands clubs européens, et notamment du PSG. Si depuis quelques semaines, le joueur de 23 ans est annoncé avec insistance du côté de Tottenham, les Spurs ne pourront pas lâcher de grosses sommes dans ce dossier.

Le PSG a d’ores et déjà dynamité le mercato hivernal. Avec la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe jusqu’en 2026, ainsi que les arrivées actées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, le club parisien semble avoir fait état de sa volonté de renforcer son secteur défensif.

Jean-Clair Todibo a été lié au PSG lors des derniers mercato

Si Presnel Kimpembe pourrait ne pas rejouer de la saison en raison d’une nouvelle opération au niveau du talon d’Achille, le PSG a ainsi bouclé un nouveau renfort en défense avec la venue du jeune Brésilien Lucas Beraldo. Mais Paris a également lorgné plusieurs défenseurs de Ligue 1 ces derniers mois, comme cela avait été le cas avec Jean-Clair Todibo notamment. Le défenseur de l’OGC Nice est très performant depuis plusieurs saisons, et a logiquement tapé dans l’œil des dirigeants du PSG.

Tottenham en manque de fonds pour l’arrivée de Todibo