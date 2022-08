Mercato - PSG

Bernardo Silva au Barça ? Pourquoi c’est impossible !

Publié le 23 août 2022 à 21h30 par Alexis Bernard

Depuis quelques semaines, Bernardo Silva ne cache pas ses rêves de jouer au Barça. Véritable pièce maîtresse du milieu de terrain de Manchester City, le Portugais est très courtisé en Europe, notamment par le PSG. Mais son rêve risque de ne jamais se réaliser, en tout cas pas pour le moment.

Il espérait rejoindre le FC Barcelone cet été mais il risque d’avoir du mal à concrétiser cette occasion. Après avoir exprimé son envie de partir de Manchester City l’été dernier déjà, alors qu’il supportait mal la distance avec sa famille liée à la pandémie mondiale, Bernardo Silva se verrait proposer une prolongation de contrat avec un nouveau salaire énorme pour rester chez les Citizens. Le club catalan, de son côté, a bien envie de faire venir le Portugais dans son effectif pour renforcer l’équipe mais Manchester City n’est pas prêt à voir partir sa star. Les Mancuniens attendraient une offre à 100 millions d’euros pour s’approprier les talents de Bernardo Silva, un montant bien trop important.

Barcelone atteint déjà son plafond

Le FC Barcelone est obligé de jongler avec les règles du plafond salarial de la Liga et en cette fin de mercato, les affaires sont difficiles pour le club. Le club blaugrana rêve d’attirer Bernardo Silva dans ses filets mais il doit d’abord trouver une solution pour valider le transfert de Jules Koundé. Le jeune international français a été recruté à hauteur de 50 millions d’euros mais le Barça ne peut pas se permettre un tel achat ! Si aucune solution n'est trouvée, Koundé pourrait voir son contrat résilier et être... libre !

Vers un fiasco Koundé ?

Barcelone a du mal à se débarrasser de ses indésirables et selon certaines informations, le club aurait demandé à certains de ses gros salaires d’accepter une baisse, notamment Sergio Busquets et Gerard Piqué. Si le club a déjà du mal à valider le transfert de Jules Koundé, difficile de croire que l’offre de 100 millions d’euros de Manchester City pour Bernardo Silva est toujours d’actualité pour les dirigeants barcelonais... Passé maître dans l'art d'occuper l'espace médiatique sans s'exprimer, le président Laporta est clairement derrière tout ça. Mais ce dernier rêve est tout simplement et totalement utopique.

Today's @EASPORTSFIFA Man of the Match is @BernardoCSilva ⭐️⚫️ 3-3 🔵 #ManCity pic.twitter.com/Ia3Hwwxril — Manchester City (@ManCity) August 21, 2022

Le PSG ne lâche pas

En raison des difficultés de Barcelone pour trouver l’argent nécessaire pour compléter le moindre transfert, le temps passe et les chances de voir Bernardo Silva s’amenuisent au fil des heures. A un peu plus d’une semaine de la fin du mercato estival, deux tendances se dégagent : une prolongation du Portugais à Manchester City, avec en plus un salaire augmenté, ou un départ vers le PSG, qui a déjà transmis une offre de 80 millions d'euros. Pour le Barça, ça ne coûte pas grand chose de rêver...