Mercato - PSG : Barré par Donnarumma, Navas n’a pas tout perdu

Publié le 20 septembre 2022 à 11h30 par Axel Cornic

A 35 ans, Keylor Navas pourrait encore évoluer au plus haut niveau en Europe. Son talent est indéniable, mais le Paris Saint-Germain a fait le choix cet été de miser sur Gianluigi Donnarumma, beaucoup plus jeune que lui. Une situation pas vraiment idéale pour le Costaricien, dont le départ ne serait pas encore compromis après l’échec du dernier mercato.

Même après la fin du mercato estival, l’avenir de Keylor Navas a fait couler beaucoup d’encre. Après le Napoli, c’est en effet l’Olympiakos qui a semblé pouvoir décrocher le prêt du gardien… qui est finalement resté au PSG. Désormais, il va devoir jouer les doublures de Gianluigi Donnarumma au moins jusqu’au mois de janvier, où une porte pourrait bien se rouvrir pour lui.

Le Napoli veut miser sur Meret pour oublier Navas

Il s’agit du Napoli, où Keylor Navas était censé prendre le poste de numéro 1 devant un certain Salvatore Sirigu, un nom bien connu au PSG. C’est finalement Alex Meret qui occupe ce poste de titulaire et il le fait plutôt bien, puisque son équipe est actuellement leader de Serie A après sa récente victoire sur l’AC Milan (1-2). Problème, son contrat se termine en juin prochain et après l’échec Navas, les dirigeants napolitains auraient relancé les négociations pour une prolongation.

Mais ça ne se passe pas comme prévu

Initialement senti comme un danger pour Keylor Navas, cette prolongation pourrait bien devenir une chance. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Alex Meret n’aurait pas vraiment apprécié le comportement du Napoli lors du mercato estival et n’aurait donc aucune intention de se presser. Aucune réponse ne serait donc arrivée sur le bureau de ses dirigeants, qui commenceraient véritablement à s’inquiéter de voir l’Italien partir gratuitement dans moins d’un an.

Sans prolongation de Meret, retour de flamme pour Navas