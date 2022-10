Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone veut plomber ce transfert de Campos

Publié le 20 octobre 2022 à 16h00

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Jorginho aurait alarmé le PSG de Christophe Galtier. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, le FC Barcelone serait également emballé par l'idée de boucler le transfert à 0€ du milieu de terrain italien de 30 ans.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de quatre joueurs au milieu de terrain : Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Malgré tout, Luis Campos souhaiterait toujours renforcer l'entrejeu de Christophe Galtier. En effet, le conseiller football du PSG aurait identifié plusieurs profils, dont ceux de N'Golo Kanté et de Jorginho. Et les deux hommes seront en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea.

Le PSG veut s'offrir Jorginho

En ce qui concerne Jorginho, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, le FC Barcelone serait également sur les traces de l'international italien d'après Calciomercato.it . A en croire le média transalpin, le club emmené par Xavi aurait été alerté par la situation contractuelle de Jorginho, et verrait d'un très bon œil l'idée de boucler son transfert pour 0€. On devrait donc assister à un énorme bras de fer entre le PSG et le Barça pour le recrutement de Jorginho. Mais quelle est la position du joueur ?

Le Barça est également en course pour Jorginho