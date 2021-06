Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone tacle sèchement le Qatar pour Lionel Messi !

Publié le 17 juin 2021 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 17 juin 2021 à 8h54

Alors que le FC Barcelone espère parvenir à trouver un accord rapide pour la prolongation de contrat de Lionel Messi, le PSG est à l’affût dans ce dossier. Et Joan Laporta pointe du doigt les méthodes du Qatar dans ce dossier…

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours aussi incertain, quelle star pourrait venir lui succéder s’il décidait de claquer la porte du Parc des Princes à un an de la fin de son contrat cet été ? Plusieurs noms ont été évoqués à cet effet, comme Cristiano Ronaldo (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool) ou encore Lionel Messi, dont le contrat arrive à son terme au FC Barcelone. Pourtant, à en croire les dernières tendances, le club blaugrana semble bien parti pour prolonger in-extremis l’attaquant argentin, et Joan Laporta a évoqué l’avenir de Messi mercredi en conférence de presse en pointant du doigt les méthodes du PSG.

« Des clubs d’Etat qui peuvent saper nos transferts… »