Mercato - PSG : Barcelone revient à la charge, que doit faire Messi ?

Publié le 14 novembre 2022 à 08h00

Thomas Bourseau

Lionel Messi est contractuellement lié au PSG jusqu’à l’issue de la saison. Cependant, et bien qu’une option pour une année supplémentaire figure dans son contrat, le joueur devrait donner son aval pour l’activer. En parallèle, le FC Barcelone et l’Inter Miami seraient prêts à l’accueillir en tant qu’agent libre à la prochaine intersaison. Selon vous, que doit faire Lionel Messi ? C’est notre sondage du jour !

Lionel Messi pourrait-il prendre le chemin du FC Barcelone à l’issue de la saison ? Pour rappel, le contrat de La Pulga arrivera à expiration en juin prochain et à l’instant T, rien ne laisse entendre qu’il donnera son aval pour le prolonger. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 20 octobre dernier que le conseiller football du PSG en la personne de Luis Campos s’activait pour mener à bien cette opération.

Le Barça est dans le coup pour Messi et l’interpelle

Cependant, le FC Barcelone est également sur les rangs. Et ce n’est pas le président Joan Laporta pour SPORT qui affirmera le contraire. « Le retour de Lionel Messi à Barcelone ? Leo sait que le Barça sera toujours sa maison. Mais permettez-moi de ne pas parler de Leo, car c'est un joueur d'une autre équipe et nous entrerions à nouveau dans une série de déclarations et de contre-déclarations qui ne nous seraient d'aucune utilité. Il a un contrat en vigueur avec un club européen. Je peux seulement dire que Leo a été le meilleur joueur de l'histoire du Barça ».

Après le Barça, l’Inter Miami prêt à tenter sa chance pour Messi