Mercato : PSG, Barcelone… Lionel Messi prépare une réunion cruciale pour son avenir

Publié le 18 octobre 2022 à 08h30

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi a le choix pour son avenir. Le PSG voudrait le prolonger tandis que le FC Barcelone envisagerait de rapatrier son ancienne star, également dans le collimateur de certaines franchises de MLS. Pour l’heure, le septuple Ballon d’Or n’a pris aucune décision, et cela ne devrait pas bouger dans l’immédiat.

Contraint de quitter le FC Barcelone à l’été 2021 en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé, Lionel Messi a connu un changement de taille dans sa carrière en débarquant au PSG. Après une année d’adaptation très compliquée pour lui sur le plan sportif et personnel, l’international argentin semble enfin épanoui dans la capitale française, et ce alors que son contrat arrive déjà à son terme. Lionel Messi sera libre de s’engager avec le club de son choix à l'été 2023, et plusieurs options s’offrent à lui. Alors qu’un départ vers les États-Unis a été évoqué, Messi figure aussi dans les petits papiers de Joan Laporta, désireux de rapatrier La Pulga au FC Barcelone. De son côté, Luis Campos a confirmé qu’il souhaitait voir Messi prolonger avec le PSG. Le feuilleton est donc lancé, mais il faudra être patient avant d’en connaître l’issue.

« Il prévoit de parler avec sa famille, ses avocats, et tous ceux qui l’entourent »

« Les rumeurs concernant Lionel Messi continuent, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne décidera pas de son avenir avant 2023. Il prévoit de parler avec sa famille, ses avocats, et tous ceux qui l'entourent. Il ne négocie pas actuellement avec le FC Barcelone, ni avec le PSG pour un nouveau contrat », explique Fabrizio Romano sur le site CaughtOffside .

« Les négociations devront attendre »