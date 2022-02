Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar et Messi, le Barça tient sa vengeance !

Publié le 14 février 2022 à 0h15 par P.L.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG serait intéressé par Franck Kessié. Toutefois, le FC Barcelone serait également sur le coup. Et visiblement, l'affaire semble mieux engagée du côté catalan.

Malgré un recrutement colossal l’été dernier, le PSG entend bien se renforcer cet été. Et Leonardo pourrait bien de nouveau se tourner vers quelques joueurs libres à l’issue de la saison. Le directeur sportif parisien aurait déjà placé quelques noms sur sa liste, comme Paul Pogba ou encore Franck Kessié. Toutefois, le PSG ne serait pas seul pour ce dernier, puisque le FC Barcelone voudrait également s’attacher les services du milieu de terrain de l’AC Milan. D’ailleurs, l’affaire semble bien mieux engagée côté catalan que côté parisien.

Le Barça est en pole position pour Kessié