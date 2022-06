Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour Frenkie de Jong

Publié le 17 juin 2022 à 22h30 par Hugo Ferreira mis à jour le 17 juin 2022 à 22h34

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à la situation de Frenkie de Jong. S’il est un titulaire indiscutable au FC Barcelone, l’international néerlandais pourrait permettre aux Catalans de récupérer une belle somme en cas de départ. Le Barça serait prêt à se séparer du joueur de 25 ans, mais ne compte pas le brader, puisqu’une offre de Manchester United aurait déjà été repoussée.

Le Paris Saint-Germain se montre déjà très actif sur le marché des milieux de terrain. En effet, le club de la capitale souhaite renouveler son entrejeu, qui peine à convaincre. Le club de la capitale ne devrait pas retenir Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Danilo Paredes ou Idrissa Gueye en cas de bonne offre, et cherche leurs successeurs. Récemment, le PSG s’intéressait grandement à la situation d’Aurélien Tchouaméni, sur le départ de l’AS Monaco. Cependant, l’international français s’est engagé en faveur du Real Madrid, et les Parisiens devront se positionner sur un autre dossier. Indispensable au FC Barcelone où il a disputé 47 rencontres cette saison, Frenkie de Jong est l’une des pistes étudiées. Un transfert qui pourrait bien avoir lieu, puisque le Barça ne serait pas fermé au départ du Néerlandais.

Mercato - PSG : Luis Campos a bouclé un transfert à 40M€ https://t.co/qdHx0x2t3C pic.twitter.com/0nT9VF4ovv — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 17, 2022

Barcelone est prêt à vendre Frenkie de Jong

Le Paris Saint-Germain aurait bien une ouverture pour le transfert de Frenkie de Jong. Selon les informations de la journaliste de la Cadena SER , Helena Condis Edo, le FC Barcelone serait bel et bien ouvert à une vente de l’international néerlandais lors du mercato estival. En effet, les Blaugrana doivent faire face à de grosses difficultés financières, et le joueur de 25 ans est l’un des éléments avec le plus de valeur au sein de l’effectif de Xavi. Une opération qui pourrait rapporter une grosse somme au Barça, qui cherche toujours des liquidités afin de boucler le transfert de Robert Lewandowski. En discussion avec Manchester United, les Catalans n’auraient pas encore trouvé d’accord avec les Red Devils .

Mercato - PSG : Tous les détails du nouveau deal de Luis Campos ! https://t.co/8NNBx0wCxV pic.twitter.com/hCaKptnVBV — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 17, 2022

Le Barça et Manchester United toujours en contact pour Frenkie de Jong ?