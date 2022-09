Foot - Mercato - PSG

Barça, Real Madrid... L’Europe s’affole pour ce crack à 60M€

Cet été, Luis Campos a réalisé un mercato plutôt intéressant avec le PSG. D'ailleurs, le conseiller sportif parisien préparerait ses prochains coups et ciblerait déjà un joueur pour l'avenir du club de la capitale. Le Portugais penserait à Endrick, 16 ans. Toutefois, l'attaquant de Palmeiras serait également suivi par d'autres cadors européens.

Après avoir réalisé un mercato plutôt intéressant au PSG, Luis Campos préparerait déjà ses prochains coups pour les prochaines périodes des transferts. Le conseiller sportif parisien aurait déjà quelques noms en tête. Mais le Portugais voudrait également apporter un vent de jeunesse dans l’effectif parisien, afin de préparer l’avenir. Dans cette optique, Luis Campos aurait déjà identifié sa prochaine cible.

À en croire les informations de SPORT , le PSG figurerait bien parmi les prétendants sérieux pour recruter Endrick. La jeune pépite de Palmeiras aurait tapé dans l’oeil de la direction parisienne, qui serait prête à accélérer les choses dans ce dossier. Le club de la capitale voudrait débuter les négociations avec le club brésilien le plus rapidement possible. Le média espagnol précise même qu’Endrick serait l’une des priorités d’un PSG qui souhaiterait mettre en place une nouvelle stratégie sur le mercato.

Just 16 years old… 🔥How long before Endrick is bought by one of the Europe’s top clubs'#HalaMadrid #Barca #AFC #MUFC #MCFC #LFC #THFC #CFC #MiaSanMia pic.twitter.com/fiiRm1TMN0