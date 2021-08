Foot - Mercato

Mercato - PSG : Avec l’arrivée de Messi, Mbappé n’a plus aucune porte de sortie !

Publié le 8 août 2021 à 20h20 par La rédaction mis à jour le 8 août 2021 à 20h21

Kylian Mbappé réclamait des « garanties sportives » pour pouvoir continuer au PSG. Avec les signatures de Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos et celle de Messi, le Français n’a plus aucune raison de ne pas prolonger.

Depuis plus d’un an, le PSG pousse pour que Kylian Mbappé prolonge. Et à chaque fois, le Français trouve la parade. Il a d’abord voulu se concentrer sur ses « objectifs ». La quête de Ligue des Champions avec le PSG. L’Euro avec l’équipe de France. Il a ensuite demandé des « garanties sportives », afin de voir si Paris pouvait être encore plus compétitif qu’il ne l’était déjà avec lui, Neymar et Icardi sur le front de l’attaque. Leonardo lui a répondu en moins d’un mois et demi. Et de quelle façon !

Messi arrive, comment partir ?

Le recrutement du PSG depuis un mois et demi est absolument époustouflant. Leonardo a signé le meilleur joueur de l’Euro, accessoirement considéré comme le futur meilleur gardien de but du monde (Donnarumma), le capitaine du Real Madrid (Sergio Ramos), le capitaine des Pays-Bas (Wijnaldum) et l’un des meilleurs latéraux du monde (Hakimi). Pour couronner le tout, le sextuple Ballon d’Or, capitaine du Barça et de l’Argentine, un certain Lionel Messi, arrive au PSG pour signer un contrat de trois saisons… En termes de garanties sportives, le PSG ne pouvait pas faire mieux. Et Kylian Mbappé se retrouve dans une situation où il lui devient impossible de ne pas rester. Comme de justifier son choix de ne pas prolonger. Dans quel club trouvera-t-il plus de compétitivité et de talents ?



Comme révélé par le10sport.com, le PSG a transmis une offre de contrat plus qu'alléchante pour Kylian Mbappé. Un salaire qui s'approche de celui de Neymar (30 millions d'euros) et de Lionel Messi (25 millions d'euros). Sportivement comme financièrement, le champion du monde a toutes les raisons de rester.