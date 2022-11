Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Qatar, Al-Khelaïfi prépare un coup en or

Publié le 15 novembre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi profiterait de la future Coupe du monde au Qatar pour discuter avec l’international sud-coréen qu’est Heung-Min Son dans le cadre d’un éventuel transfert au Paris Saint-Germain.

La première partie de saison a touché à sa fin pour le PSG avec la large victoire acquise par le club de la capitale au Parc des princes face à Auxerre dimanche (5-0). Place à la préparation de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Et lors de cet évènement sportif planétaire, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait des projets à mener en marge du prochain mercato estival voire du marché hivernal des transferts.

Une rencontre entre Al-Khelaïfi et Son au Qatar

D’après les informations divulguées par El Nacional, il faudrait garder un oeil sur les mouvements du PSG dans la course à la signature d’Heung-Min Son puisqu’une rencontre entre le président Nasser Al-Khelaïfi et l’international sud-coréen pourrait avoir lieu pendant la Coupe du monde au Qatar. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ailier de Tottenham semblerait être prêt à se lancer un nouveau challenge ailleurs. Et le PSG serait une possibilité, au même titre que le Bayern Munich et le Real Madrid.

