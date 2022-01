Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au PSG, Lionel Messi fait déjà l’unanimité !

Publié le 23 janvier 2022 à 12h30 par T.M.

N’ayant finalement pas pu prolonger avec le FC Barcelone, Lionel Messi a donc dû faire ses valises à l’été. Et c’est au PSG que l’Argentin s’est installé. Alors que le septuple Ballon d’Or prend encore ses marques au sein du club de la capitale, en témoignent ses performances loin de ses standards, Messi est déjà adopté à Paris.

On pensait que Lionel Messi allait faire toute sa carrière au FC Barcelone. Finalement, la planète football a connu un énorme tremblement de terre durant le dernier mercato estival. Pourtant d’accord avec Joan Laporta pour prolonger avec le club catalan, l’Argentin n’a finalement pas pu parapher de nouveau contrat étant donné les difficultés économiques du Barça. Au grand dam des Blaugrana, Messi a donc dû faire ses valises. En pleurs, le septuple Ballon d’Or a fait ses adieux au seul club qu’il avait connu et quelques plus tard, c’est avec le PSG qu’il s’est engagé. Dans la capitale française, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas hésité une seconde pour sauter sur l’occasion de récupérer le meilleur joueur du monde. Un joli cadeau pour Mauricio Pochettino, qui est toujours très heureux de pouvoir compter sur son compatriote argent parmi son effectif. « On est contents d'avoir Leo dans le groupe et pas seulement pour ses performances. Il apporte beaucoup au groupe. Il a décroché sept Ballons d'Or, ça permet de savoir ce qu'il représente », expliquait l’entraîneur du PSG ce samedi en conférence de presse.

« Il me rappelle David Beckham par sa gentillesse et son professionnalisme »