Mercato - PSG : Au cœur des rumeurs, Neymar sème le doute sur son avenir

Publié le 23 juin 2022 à 21h45 par Dan Marciano

Alors que son avenir fait les gros titres de l'actualité notamment après les dernières déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, Neymar a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer les fake-news. Toutefois, selon certaines sources brésiliennes, il ne ferait pas référence à son avenir incertain au PSG, mais plutôt à des rumeurs sur sa vie conjugale.

« Nous ne pouvons pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées ». Questionné sur la suite du projet parisien, Nasser Al-Khelaïfi a jeté le trouble sur l'avenir de Neymar, alors que certaines rumeurs évoquent un possible départ lors de ce mercato estival. Le joueur de 30 ans ne serait plus en odeur de sainteté au PSG, malgré un contrat qui devrait être prolongé d'une saison, soit jusqu'en 2027 comme l'avait annoncé le 10Sport.com.

🚨 Neymar dénonce les « Fake News » dans sa story Instagram ! 🗣 « Coucou les Fake News, voilà pour vous… ✌️ ici il fait beau, paix sur vous ! » pic.twitter.com/RDI7Ysz1Ub — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 23, 2022

Neymar dénonce les fake news