Mercato - PSG : Au Barça, on valide le choix de Lionel Messi !

Publié le 17 août 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que Lionel Messi va désormais porter les couleurs du PSG, Joan Laporta est heureux pour l’Argentin.

Entre le FC Barcelone et Lionel Messi, l’histoire ne devait pas se dérouler ainsi. Alors qu’un jour ou l’autre l’Argentin devait s’en aller, le club catalan aurait aimé que cela soit le plus tard possible et pas dans ces conditions. Finalement, Messi est parti cet été lui voulait pourtant continuer avec le Barça, mais une prolongation était impossible pour des raisons économiques. Joan Laporta a donc dû s’y résoudre, le sextuple Ballon d’Or a quitté Barcelone et c’est au PSG qu’il a posé ses valises.

« Heureux pour lui »