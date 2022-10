Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Arrivé cet été, il s’enflamme pour son transfert au PSG

Publié le 23 octobre 2022 à 17h15

Axel Cornic

Nordi Mukiele s’est confié aux médias du Paris Saint-Germain ce dimanche. Il se confie sur son arrivée au club, lui qui avait décidé de partir très jeune en Allemagne pour lancer sa carrière au RB Leipzig. Natif de la région parisienne, il est très heureux de ce nouveau chapitre de sa carrière, qui lui permis de se rapprocher de sa famille.

Très performant depuis quelques années avec le RB Leipzig, Nordi Mukiele a fait son retour en France, qu’il avait quittée en 2018. Au PSG, il a pu avoir sa chance depuis le début de la saison notamment grâce à sa polyvalence puisqu’en plus d’être la doublure d’Achraf Hakimi, il a pu pallier les différentes blessures dans l’axe.

Une famille de passionnés de foot

Au micro de PSG TV, il s’est confié sur son arrivée et ses débuts avec le PSG. « J'ai grandi à Montreuil déjà depuis tout petit. Mon père faisait aussi du foot, et mes frères jouaient avec moi. Ça faisait beaucoup de bazar à la maison, ça cassait quelques vases. Mais je prenais beaucoup de plaisir avec eux à jouer au foot » a expliqué Nordi Mukiele. « Aujourd’hui, j'essaie de montrer le meilleur de moi-même et j'espère qu'ils qui suivront mon chemin. Et en mieux, j'espère ».

« Ma mère est très heureuse que je sois à Paris, car elle me voyait beaucoup moins quand j’étais en Allemagne »