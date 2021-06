Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Wijnaldum, ça va encore bouger au milieu !

Publié le 20 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Souhaitant étoffer son entrejeu, le PSG peut donc compter sur l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Mais cela pourrait ne pas s’arrêter là.

Afin de revenir plus fort pour la saison prochaine, le PSG souhaite régler les différents problèmes au sein de son effectif. Alors que Leonardo s’attèle actuellement à faire venir Achraf Hakimi pour renforcer le poste d’arrière, le milieu de terrain était aussi l’une des priorités. Et dans ce secteur, la saison prochaine, Mauricio Pochettino pourra compter sur le renfort de Georginio Wijnaldum. Libre, le Néerlandais a préféré s’engager avec le PSG plutôt qu’avec le FC Barcelone, mais il pourrait ne pas être la seule nouvelle tête dans l’entrejeu.

Qui après Wijnaldum ?