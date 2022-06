Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son transfert, Nuno Mendes annonce la couleur !

Publié le 3 juin 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Comme attendu, le PSG a levé l'option d'achat de Nuno Mendes qui s'est engagé avec le club parisien jusqu'en 2026. Auteur d'une saison pleine de promesse, le Portugais s'est engagé contre un chèque de 45M€ au total correspondant au montant de son prêt ainsi que de l'option d'achat. Un investissement important, mais que le PSG n'a pas hésité à faire. Désormais, Nuno Mendes se tourner vers le futur à Paris.

C'était un secret de Polichinelle, c'est désormais officiel, Nuno Mendes s'est engagé définitivement avec le PSG. « Le Paris Saint-Germain enregistre le transfert définitif de Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026 », explique le communiqué officiel du club de la capitale. Prêté par le Sporting CP la saison dernière, Nuno Mendes a impressionné pour sa première saison au PSG qui n'a donc pas hésité à lever son option d'achat. Au total, ce dossier devrait coûter 45M€ aux Parisiens. Pour le prêt payant de l'international portugais, le PSG a versé 7M€ avant d'ajouter 38M€ correspondants au montant de l'option d'achat du joueur, tout heureux de se projeter sur le long terme à Paris.

✍️❤️💙Le @PSG_inside enregistre le transfert définitif de @nunomendes_25. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2022

Nuno Mendes savoure son transfert au PSG