Mercato - PSG : Après son transfert, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé officiellement au PSG le 1er janvier, Lucas Beraldo a déjà découvert le Parc des Princes. Entré en jeu mercredi soir lors du Trophée des champions après la blessure de Milan Skriniar, le jeune défenseur brésilien a été acclamé par le public parisien à chacune de ses touches de balle. Après la rencontre, Lucas Berlado n'a pas caché son immense joie après un tel accueil.

Lucas Beraldo n'aura pas trainé avant de faire ses débuts avec le PSG. Quelques jours après signature, le Brésilien est entré en jeu contre Toulouse lors du Trophée des Champions afin de compenser la blessure de Milan Skriniar. Et visiblement, il n'est pas d'oublier sa première sous les couleurs parisiennes.

«Je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd’hui»

« Je suis très heureux. Je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd’hui. Je ne savais pas si j’allais être convoqué ou non. Et Dieu m’a donné l’opportunité de jouer et d’avoir un titre dès mon premier match, je ne pense pas qu’il y ait un moyen d’expliquer ce sentiment », assure le néo-Parisien au micro de PSG TV avant de revenir sur le magnifique accueil du Parc des Princes.

«Je ne peux pas être assez reconnaissant pour ça»