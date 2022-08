Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos offre un nouveau couteau suisse à Galtier

Publié le 10 août 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Avec Nordi Mukiele, le PSG s’est offert un joueur qui va faire énormément de bien à Christophe Galtier. En effet, le transfuge du RB Leipzig peut jouer en tant qu’arrière droit ainsi qu’en défense centrale. De quoi dépanner en fonction des situations. Et voilà qu’un autre joueur polyvalent arrive au PSG : Fabian Ruiz.

La polyvalence, tel est le maitre mot du mercato estival du PSG. « Avoir de la polyvalence permet d’éviter de doubler des postes », expliquait d’ailleurs dernièrement Christophe Galtier. C’est notamment pour cela que Nordi Mukiele a été recruté au RB Leipzig. Arrière droit, défenseur central, le Français va être précieux pour le PSG. Et il pourrait en être de même pour Fabian Ruiz, dont le transfert en provenance de Naples se rapproche.

Fabian Ruiz, milieu relayeur…

Rien n’est encore acté, mais l’arrivée de Fabian Ruiz au PSG se précise plus que jamais. Et l’Espagnol, actuellement à Naples, pourrait faire le plus grand bien dans l’entrejeu. Fabian Ruiz sera ainsi une solution supplémentaire pour Christophe Galtier aux côtés de Marco Verratti, Renato Sanches et Vitinha.

… et doublure de Lionel Messi ?