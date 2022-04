Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Riolo lâche une nouvelle bombe sur le mercato du PSG !

Publié le 13 avril 2022 à 15h30 par T.M.

Alors que le mercato estival du PSG s’annonce des plus mouvementés, Daniel Riolo a fait une nouvelle révélation à propos de ce qui attendrait le club de la capitale durant l’intersaison.

Suite à l’élimination en Ligue des Champions, la fin de saison du PSG est fade d’un point de vue sportif. Il n’empêche que l’actualité parisienne est au coeur de toutes les rumeurs. En effet, l’une des grosses questions est de savoir si Kylian Mbappé sera toujours là la saison prochaine. Alors que le Français porte actuellement le club de la capitale sur ses épaules, il arrive au terme de son contrat. Il y a quelques semaines, la tendance était clairement à un départ libre vers le Real Madrid, le club de ses rêves. Mais cela est en train de s’inverser et comme le10sport.com vous l’a révélé, on peut reprendre espoir à propos d’une prolongation de Mbappé. De son côté, Daniel Riolo s’est montré lui plus affirmatif sur ce gros dossier, lâchant : « Que va faire Mbappé ? Moi je le sais, mais ceux qui ne veulent pas m’écouter ou ne pas me croire peuvent encore se poser la question. Visiblement, ce sera plutôt au mois de mai qu’on le saura. Ça traîne, à chaque fois c’est "on va le dire, on ne va pas le dire", là c’est encore repoussé au mois de mai, je crois qu’il veut attendre la fin de saison maintenant, pour enfin annoncer qu’il va rester ».

« Il y a le PSG qui est dessus »