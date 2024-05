Mercato - PSG : Après Mbappé, nouvelle guerre avec le Real Madrid

Hugo Chirossel

Déjà intéressé lors du dernier mercato hivernal, le PSG ne lâche pas Leny Yoro, à qui il reste seulement un an de contrat avec le LOSC. Un dossier dans lequel le club de la capitale doit composer avec la concurrence du Real Madrid, mais les dirigeants parisiens n’ont pas dit leur dernier mot.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG avait essayé de s’attacher les services de Leny Yoro lors du dernier mercato hivernal. Paris s’était heurté aux exigences du LOSC, qui ne souhaitait pas se séparer du défenseur âgé de 18 ans en cours de saison, ce que les Dogues risquent d’être contraints de faire cet été.

Le Real Madrid et le PSG à fond sur Yoro

En effet, Leny Yoro est sous contrat jusqu’en juin 2025 et sera donc libre dans un an. Le PSG avait prévu de revenir à la charge lors du mercato estival, mais le joueur du LOSC est très courtisé, notamment par le Real Madrid. Mais Paris n’aurait pas abandonné et serait toujours dans la course.

Le PSG insiste pour Yoro