Mercato - PSG : Après l’échec Skriniar, Galtier a trouvé son plan B

Publié le 21 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a échoué dans sa volonté de recruter Milan Skriniar l’été dernier et manque donc cruellement d’un profil au poste de défenseur central, Christophe Galtier évoque une solution en interne. L’entraîneur parisien, qui apprécie beaucoup le profil du jeune El Chadaille Bitshiabu, n’exclut pas de lui donner sa chance.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaitait venir Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) lors du dernier mercato estival mais n’a finalement pas réussi à atteindre cet objectif. Pourtant, dans l’optique de son passage à trois défenseurs centraux, Christophe Galtier a impérativement d’un profil en plus à ce poste, et l’entraîneur du PSG a trouvé une alternative en interne.

Galtier compte sur El Chadaille

Interrogé jeudi en conférence de presse, Galtier a ouvert la porte au jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans) qui n’a toujours pas joué en Ligue 1 avec le PSG : « Bitshiabu a un potentiel incroyable. Il s'entraîne avec nous. Il est revenu très tardivement dans le groupe. Il a été victime d'une importante blessure musculaire. Le fait qu'il soit souvent dans l'effectif fait qu'il ne peut pas beaucoup jouer dans sa catégorie. On fonde beaucoup d'espoirs sur lui. Il tape à la porte, il est prêt. S'il y avait une réflexion de continuer de jouer à trois, il aurait eu la possibilité de s'exprimer. Mais ce n'est pas parce qu'on est passés à quatre derrière qu'il n'aura pas de possibilité ».

