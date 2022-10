Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le feuilleton Mbappé, Al-Khelaïfi a choqué Neymar et Messi

Publié le 12 octobre 2022 à 10h10

En mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi posait tout sourire avec Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes. Le joueur venait de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Le président du club parisien avait présenté le joueur français comme « la pierre angulaire du projet parisien ». Une sortie qui avait fortement déplu à Lionel Messi et Neymar.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Déçu par ses dirigeants, le joueur voudrait quitter le PSG au plus vite. Le contact serait rompu entre la star et ses dirigeants. Alors que cette saga devrait animer la rubrique mercato dans les prochains jours, la presse espagnole fait de nouvelles révélations sur ce dossier Mbappé.

En mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait présenté Kylian Mbappé comme « la pierre angulaire du projet du club pour les années à venir, sur et en dehors des terrains ». Cette sortie avait provoqué la colère de certaines stars du vestiaire comme Neymar ou Lionel Messi.

