Mercato - PSG : Aouar répond à l'intérêt d'un prétendant XXL !

Publié le 6 mars 2020 à 15h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Houssem Aouar serait l'une des priorités du PSG en vue du prochain mercato. Alors que la Juventus serait également sur les rangs, le milieu de terrain de l'OL s'est prononcé sur l'intérêt des Bianconeri.

Houssem Aouar ne veut pas se laisser perturber par les rumeurs de transferts. Etincelant sous les couleurs de l'OL, l'international français aurait séduit Leonardo et le PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 10 janvier, le club parisien aurait fait du protégé de Jean-Michel Aulas l'une de ses priorités en vue du prochain mercato estival. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, la Juventus, Manchester City et le Real Madrid auraient également coché le nom de Houssem Aouar. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le milieu de terrain de Rudi Garcia a évoqué l'intérêt des Bianconeri .

«J'essaie de ne pas me polluer l'esprit»