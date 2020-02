Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive à 20M€ dans le dossier Allan ?

Publié le 17 février 2020 à 1h15 par J.-G.D.

En concurrence avec le PSG pour Allan, Everton aurait proposé 20M€, plus des bonus, à la direction de Naples. Mais Aurelio De Laurentiis disposerait d’autres plans pour son joueur.

Le PSG n’aurait jamais oublié Allan. Dans les petits papiers du club de la capitale depuis plus d’un an, le pensionnaire de Naples serait toujours pisté pour renforcer l'entrejeu. De retour à la direction sportive du PSG en juin dernier, Leonardo a repris le dossier initié par Antero Henrique, son prédécesseur. Et du côté de Naples, les tensions seraient palpables puisque Gennaro Gattuso n’a pas jugé bon de convoquer l’international brésilien ce dimanche. Un départ lors du mercato estival semble donc d'actualité pour Allan, mais ce dernier pourrait finalement s'éloigner de Paris. Everton serait en effet sur ses traces, et tout porte à croire que les Anglais auraient pris les devants.

Une offre de 20M€ d’Everton, mais…