Mercato - PSG : Le clan Messi s'active pour régler les ultimes détails !

Publié le 9 août 2021 à 21h45 par D.M.

Les dirigeants du PSG seraient en contact permanent avec l'entourage de Lionel Messi, qui étudie la proposition parisienne. Les deux parties règlent les derniers détails avant de finaliser l'opération.

« Le PSG est une possibilité. A ce jour, je n’ai pris aucun engagement avec qui que ce soit. Quand le communiqué de presse est sorti, j’ai eu beaucoup d’appels. Plusieurs clubs étaient intéressés. Rien n’a encore été finalisé, mais nous parlons… » avait confié Lionel Messi ce dimanche en conférence de presse. Pourtant, ce ne serait plus qu’une question d’heures avant que Lionel Messi n’arrive dans la capitale française. Après avoir quitté le FC Barcelone, l’homme aux six Ballons d’or aurait trouvé un accord de principe avec le PSG. Ses avocats et son père, Jorge Messi, régleraient les derniers détails.

Le clan Messi discute avec les dirigeants du PSG pour régler les derniers détails