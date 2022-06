Mercato - PSG : Al-Khelaïfi snobé par un compère de Neymar ?

Foot - Mercato - PSG

L’aventure de Gabriel Jesus à Manchester City semble être arrivée à son terme puisqu’un accord verbal entre le club mancunien et Arsenal aurait été convenu pour le transfert du Brésilien. Le PSG verrait donc le compatriote de Neymar lui passer sous le nez.

Et si le PSG profitait de l’opportunité Gabriel Jesus ? Avec le très médiatisé transfert d’Erling Braut Haaland à Manchester City, le destin de l’international brésilien a en quelque sorte été scellé alors qu’il ne lui reste qu’une année sur son contrat chez les Skyblues . De quoi donner des idées à Arsenal qui superviserait sa situation depuis de longues semaines à présent. L’attaquant de 25 ans serait intéressé par le projet mis en place par Mikel Arteta, son ancien entraîneur assistant à Manchester City. Néanmoins, le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution du feuilleton Gabriel Jesus d’après Fabrizio Romano, au même titre que Tottenham, les deux clubs semblant prêts à tenter leur chance pour le transfert de Gabriel Jesus. Pour autant, les chances du PSG de boucler l’opération Gabriel Jesus seraient minces.

.@JacobsBen: “Manchester City want £45m as a base fee, maybe a little bit extra if you count the add-ons, those that are likely to be guaranteed. I think that deal, Jesus to Arsenal, is highly, highly likely & will probably be completed over the next 7 to 10 days.” [@TFTerrace] pic.twitter.com/K47Id2R5Dy