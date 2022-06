Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prêt à se jeter sur un protégé de Guardiola ?

Publié le 22 juin 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Chargé du recrutement, Luis Campos ne cacherait pas son envie de recruter un buteur capable d'épauler Kylian Mbappé, bien trop seul en attaque la saison dernière. Actuellement, le conseiller sportif du PSG étudierait la piste Robert Lewandowski, mais un autre joueur interesserait le club parisien. Il s'agirait de Gabriel Jesus, lié contractuellement à Manchester City.

Questionné sur l'avenir du projet sportif et sur le recrutement estival, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la couleur. Il faudra s'attendre à un mercato beaucoup moins bling-bling. Ce qui n'empêche pas Luis Campos de suivre la situation de plusieurs stars. Selon les informations de L'Equipe et de Foot Mercato , le conseiller sportif du PSG suit la situation de Robert Lewandowski pour épauler Kylian Mbappé en attaque la saison prochaine. Mais un autre buteur serait sur la short-list de Luis Campos.



Gabriel Jesus deal update. Arsenal are working on it and negotiations are very advanced - Arsenal will now need to be fast on final, key details involving player/agents to get the deal done and avoid twists. ⚪️🔴 #AFC



Tottenham & PSG, still waiting to see the end of this story. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022

Le PSG intéressé par Gabriel Jesus

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait intéressé par Gabriel Jesus, sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City et annoncé sur le départ. Pour l'heure, ce dossier ne serait pas à un stade avancé. Le club parisien se contenterait, pour l'instant, d'observer la situation, tout comme Tottenham. A en croire le journaliste italien, Arsenal serait le mieux placé pour recruter Gabriel Jesus et souhaiterait boucler ce transfert au plus vite afin d'éviter une mauvaise surprise dans les prochains jours.